أردوغان يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ عملية "المخلب – السيف" الجوية

نشرت الرئاسة التركية صوراً للرئيس رجب طيب أردوغان يعطي أمر تنفيذ عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد أهداف بي كي كي الإرهابي في شمال العراق وسوريا.

ويظهر في مقطع الفيديو وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وهو يقدم إحاطة للرئيس أردوغان حول العملية على متن الطائرة.

وكان ذلك خلال رحلة عودته من إندونيسيا بعد المشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وبناء على المعلومات التي قدمها الوزير، أعطى أردوغان أمر تنفيذ العملية.

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وبحسب البيان، تهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها.

واستهدفت العملية مناطق في شمالي سوريا والعراق يستخدمها الإرهابيون كقواعد لاستهداف تركيا.