ألطون: تركيا لن تتوقف عن التصدي للإرهابيين وداعميهم وإفشال مساعيهم

شدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على أن تركيا لن تتوقف عن التصدي للإرهابيين وداعميهم وإفشال مساعيهم الرامية لزعزعة استقرار البلاد.

جاء ذلك، الأحد، في تغريدة حول عملية "المخلب-السيف" الجوية التي نفذها الجيش التركي ضد معاقل بي كي كي الإرهابي شمالي سوريا والعراق.

وأضاف ألطون: "سنواصل افشال مساعي الإرهاب ومن يدعمه الرامية لزعزعة استقرار تركيا، والقضاء على الإرهاب في مصدره".

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن العملية تم استكمالها بنجاح، وجرى خلالها تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات عائدة للإرهابيين، وتحقيق إصابات مباشرة فيما يسمى مقرات لتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي.