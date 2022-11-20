عملية عسكرية جوية تركية واسعة ضد مقرات بي كي كي الإرهابي شمالي سوريا والعراق

شن سلاح الجو التركي عملية "المخلب-السيف" ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته الوزارة في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد.

وقالت الوزارة إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وبحسب البيان، تهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها.

واستهدفت العملية مناطق في شمالي سوريا والعراق يستخدمها الإرهابيون كقواعد لاستهداف تركيا.

ولاحقاً، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تدمير أوكار للإرهابيين في العملية الجوية وتحقيق إصابات مباشرة فيما يسمى مقرات لتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية، حيث أشرف الوزير وقادة الجيش على عملية "المخلب- السيف" الجوية ضد مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وقال أقار: "سنواصل محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل وحتى اليوم".

ولفت إلى أنه تم تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات للإرهابيين بنجاح كبير خلال عملية "المخلب-السيف" الجوية، وتحقيق إصابات مباشرة فيما يسمى مقرات التنظيم الإرهابي.

وأقلعت المقاتلات المشاركة في العملية من مواقعها، مع إعطاء الوزير أقار تعليمات البدء بعملية "المخلب-السيف"، وعادت إلى قواعدها بسلام عقب تحقيق إصابات مباشرة للأهداف.

وفي ختام العملية خاطب الوزير عبر اللاسلكي الطيارين المشاركين في العملية، ومركز عمليات قيادة القوات الجوية القتالية وهنأ أفراد القوات المسلحة المشاركين في العملية الجوية التي استكملت بنجاح.

وقال أقار : استكملتم عملية المخلب-السيف بنجاح... نفتخر بكم ونهنئكم من القلب.

وأضاف: "غايتنا هي ضمان أمن مواطنينا وحدودنا والرد على كل هجوم غادر يستهدف بلادنا".

ولفت إلى أنه تم التخطيط بمنتهى الدقة للعملية التي جرت اعتبارا من منتصف الليل ضد معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق، مؤكدا أن العملية تمت بنجاح.

ونوه أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل عدم إلحاق الضرر بالأبرياء والبيئة خلال هذه العملية أيضا، شأنها شأن العمليات الأخرى للقوات المسلحة التركية.

ولفت إلى تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات للإرهابيين بنجاح كبير خلال عملية "المخلب-السيف" الجوية، وتحقيق إصابات مباشرة فيما يسمى مقرات التنظيم الإرهابي.

وأضاف "مخلب القوات المسلحة التركية كان فوق رؤوس الإرهابيين مجددا" في إشارة إلى عمليات المخلب التي نفذها الجيش التركي.

وأضاف "مصممون على تخليص بلادنا وأمتنا من آفة الإرهاب المستمرة منذ 40 عاما ونملك القدرة على ذلك".

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وقالت إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.