ألمانيا تعلن أنها تتعامل بجدية مع مؤشرات وقوف "بي كي كي" وراء هجوم إسطنبول

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، أن بلاده تتعامل بجدية مع المؤشرات التي تفيد بضلوع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هجوم إسطنبول.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة برلين، أكد برغر أنّ بلاده أعربت عن تضامنها مع تركيا بعد الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

وأفاد أنّ الاتحاد الأوروبي يصنف "بي كي كي" على أنه تنظيماً إرهابياً، وأنّ تركيا تستخدم حقها في الدفاع عن النفس، وذلك تعليقا على الغارة الجوية التركية على مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

ودعا برغر تركيا إلى الاعتدال واحترام القوانين الدولية في هذا الإطار.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في 13 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

والاثنين الماضي، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن البشير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.