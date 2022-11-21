السلطات التركية تعطل الدوام في كافة مدارس قضاء قارقامش لمدة أسبوع

أعلن وزير التربية التركي محمود أوزر، الاثنين، تعطيل الدوام في كافة مدارس قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب، لمدة أسبوع، بسبب الهجمات الإرهابية لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" من الجانب السوري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب زيارته قضاء قارقامش الذي تعرض لهجمات إرهابية بقذائف صاروخية.

وذكر أوزر أن بعض المدارس بالقضاء تعرضت لقذائف صاروخية أطلقها الإرهابيون من الجانب السوري.

وأكد أن ترميم المدارس التي تعرضت للهجوم الصاروخي، سيتم فورا.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، جراء قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي من الشمال السوري، على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب.

والأحد، أصيب جندي و7 عناصر شرطة جراء إطلاق عناصر "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي صاروخًا على منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا بولاية كيليس جنوبي تركيا.