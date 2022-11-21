تركيا تنفي مزاعم فتح تحقيق بحقها بتهم "غسيل أموال"

نفى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الاثنين، صحة مزاعم فتح تحقيق بحق تركيا بتهم غسيل أموال وإدراجها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، تطرق فيها إلى إجراءات تركيا بخصوص مكافحة غسيل الأموال.

وقال نباتي إن "المزاعم غير الواقعية بأن تحقيقاً مالياً دولياً سيفتح ضد بلدنا لا أساس لها وتضر أيضاً بسمعة تركيا، وغير وارد على الإطلاق مسألة فتح تحقيق مالي ضد بلدنا أو وضعها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي".

وأضاف: "يجب أن يعتبر التقرير الذي أعده ممثل حزب سياسي ويشبه تقريباً النشرة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، أنه تعبير عن الانزعاج من كفاح بلادنا ضد الإرهاب في كافة المجالات والنجاحات التي حققتها في هذا الكفاح".

وأكد نباتي استمرار وزارة الخزانة والمالية التركية حالياً في مكافحة غاسلي الأموال وممولي الإرهاب وكافة تنظيمات الجريمة بكل حزم كما كانت سابقاً.

وشدد وزير الخزانة والمالية التركي على أن البيان الإعلامي للمجموعة الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أقر بشكل واضح أن تركيا اتخذت خطوات إيجابية وإضافية بخصوص الموضوع.

وأضاف: "جاء في البيان أن تركيا قدمت مستوى عالٍ من الالتزام السياسي لتطوير منهجها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت خطوات بهذا الصدد".

وأشار نباتي إلى أن تركيا تعتبر متوافقة على نطاق واسع مع جميع معايير مجموعة العمل المالي ذات الأهمية الخاصة.