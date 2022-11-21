محكمة تركية تأمر بحبس 5 مشتبه بهم في الضلوع بتفجير إسطنبول

قضت محكمة تركية، الإثنين، بحبس 5 مشتبهين، بينهم إرهابي ملقب بـ"حسام"، لضلوعهم في تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول.

وأفادت مصادر صحفية، أنه في إطار التحقيق المستمر تم حبس 5 مشتبهين بينهم الإرهابي الملقب بـ"حسام" الذي ألقت قوات الأمن التركية القبض عليه في مدينة اعزاز شمالي سوريا والمتورط في التفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول.

وأضاف أن المشتبهين الخمسة تم نقلهم إلى قصر "تشاغلايان" العدلي عقب الإفادات في مركز الشرطة.

وعقب الإفادات تم إحالة المشتبه بهم إلى القضاء مع طلب حبسهم بتهم "تقويض وحدة وسلامة البلاد" و"القتل العمد" و"تهريب المهاجرين".

وذكر المدعي العام أن المشتبه به "حسام" أقام في ورشة للخياطة مع الإرهابية أحلام البشير والفار بلال حسن وأعدوا للتفجير الإرهابي.

كما أن حسن علي الملقب بـ "حسام" تعاون مع مشتبه بهم آخرين خلال التحضير للهجوم الإرهابي.

وعقب ذلك قررت المحكمة حبس المشتبه بهم حسن علي ومحمود اليوسف، وحسن أبوراس، ومحمود العبيد وصالح جركس.

يشار أنه عقب استكمال الإجراءات الأمنية في مركز الشرطة مع 49 مشتبها بهم، استجوبهم المدعون العامون في إسطنبول، الأسبوع الماضي، تم حبس 17 منهم و3 وضعوا تحت الرقابة القضائية، فيما تقرر ترحيل 29 متهما خارج تركيا.

ومع استمرار التحقيقات ولغاية اليوم يرتفع عدد المسجونين إلى 24.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال، الأحد قبل الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وأعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، الاثنين الماضي، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن البشير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.