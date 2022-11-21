مشاهد جديدة من عملية "المخلب - السيف" تنشرها وزارة الدفاع التركية

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد جديدة من عملية "المخلب - السيف" التي يجريها سلاح الجو التركي ضد إرهابيي "واي بي جي YPG" في شمال العراق وسوريا.

ونُشرت على تويتر مشاهد إقلاع المقاتلات التركية من قواعدها وقصفها مواقع للإرهابيين.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بعبارة: "هكذا تم تدمير الملاجئ والمخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة وما يسمى بالمقرات ومعسكرات التدريب التابعة للإرهابيين الذين يهددون بلادنا وشعبنا وأمن حدودنا".

وفجر الأحد أعلنت الدفاع التركية شن عملية "المخلب-السيف" الجوية شمالي العراق وسوريا.

وقالت في بيان إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وبحسب البيان، تهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره.

واستهدفت العملية مناطق في شمالي سوريا والعراق يستخدمها الإرهابيون كقواعد لاستهداف تركيا.