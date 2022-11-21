وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي

استدعت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، السفير السويدي في أنقرة، ستافان هيرستروم، احتجاجا على عرض مشاهد تضمنت دعاية تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

وأفادت مصادر دبلوماسية، أن عناصر على صلة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، عرضت اليوم مشاهد على مبنى السفارة التركية في ستوكهولم تتضمن دعاية للتنظيم الإرهابي ومحتوى مسيئا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقب الحادثة استدعت الخارجية التركية السفير السويدي إلى مقر الوزارة وأبلغته تنديد أنقرة بهذا العمل، وطلبها فتح تحقيق بهذا الخصوص.

وأكدت الخارجية للسفير السويدي ضرورة تحديد الفاعلين المتورطين في هذا العمل واتخاذ التدابير اللازمة، وتطلعها لرؤية خطوات ملموسة في ضوء التعهدات الواردة في المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.