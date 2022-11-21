وزير الدفاع التركي يطلع أردوغان على آخر تطورات عملية "المخلب-السيف"

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلومات من وزير الدفاع خلوصي أقار حول عملية "المخلب - السيف" وعدد الإرهابيين المحيدين والنقاط المستهدفة لتنظيم "بي كي كي/ يي بي جي".

جاء ذلك خلال وجود أقار برفقة قادة الجيش في مركز العمليات التابع لقيادة القوات البرية.

ووفق ما قاله أقار، فقتل نحو 184 إرهابيا في شمال سوريا والعراق منذ بدأ العملية.

وقدم قادة الوحدات العاملة على الخط الحدودي معلومات لأقار عن هجمات تنظيم "واي بي جي" (ذراع بي كي كي الإرهابي في سوريا) على خط الحدود، وأنشطة وحداتهم، وآخر التطورات الميدانية.

وعقب ذلك قدم الوزير التركي في اتصال هاتفي، إحاطة للرئيس أردوغان، حول المواقع التي تم استهدافها من البر والجو والأنشطة المتواصلة وعدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم.

بدوره أعطى الرئيس أردوغان التعليمات اللازمة، متمنيا التوفيق للقوات المسلحة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، جراء قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" الإرهابي من الشمال السوري، على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب.

ونفذت قوات الحدود التركية، الإثنين، قصفا مدفعيا على مواقع للإرهابيين في الشمال السوري، ردا على الهجوم الإرهابي، على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وأمس أصيب جندي و7 من رجال الشرطة بجروح نتيجة إطلاق صواريخ على بوابة أونجوبينار الحدودية في كليس من قبل عناصر "واي بي جي" الإرهابي.

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.