أردوغان يفتتح سد "يوسف إيلي" الخامس في الارتفاع عالميا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن سد "يوسف إيلي" الذي شُيد في ولاية أرتفين شمال شرقي البلاد، هو الأعلى في تركيا والخامس عالميا بارتفاع يبلغ 275 مترا.

وأوضح الرئيس التركي في افتتاح السد الثلاثاء، أن سد "يوسف إيلي" سينتج طاقة سنوية قدرها مليار و900 مليون كيلوواط ساعة، وسيوفر قيمة مضافة لاقتصادنا بقيمة 5 مليارات ليرة (270 مليون دولار).

وأضاف: "الطاقة المنتجة من محطة سد يوسف إيلي الكهرومائية ستوفر الكهرباء لـ 2.5 مليون منزل، أو ما يعادل احتياج 750 ألف سيارة توغ محلية الصنع".

وتابع: "أعتبر سد يوسف إيلي رمزا لمشاريع الدخول في قرن تركيا من حيث البنية التحتية، مثلما أن سيارة توغ الكهربائية رمز في مجال التكنولوجيا".

على صعيد آخر، قال الرئيس إن القوات المسلحة التركية دمرت معاقل للإرهابيين شمالي سوريا والعراق ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذوه في إسطنبول.

وقال أردوغان: "قمنا بالرد على الهجوم الإرهابي الدنيء الذي أودى بحياة 6 أبرياء من خلال تدمير الأهداف الإرهابية شمالي سوريا والعراق"

وأضاف: "حانت نهاية الطريق لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تشتيت انتباه تركيا عن طريق التلاعب بالحروف وتغيير اسم التنظيم الإرهابي".

وعن الاعتداءات الإرهابية القادمة من شمالي سوريا تجاه الأراضي التركية قال أردوغان: "لا أحد يستطيع منعنا من سحب الخط الأمني إلى حيث يجب أن يكون، في الأماكن التي تتواصل فيها الهجمات على حدودنا ومواطنينا".

وشدد على إنزال القوات المسلحة التركية ضرباتها على الإرهابيين بالطائرات والمدفعية والمسيرات، قائلا: "سنقتلع جذورهم جميعا بأقرب وقت إن شاء الله".