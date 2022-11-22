أقار: نؤكد لجميع حلفائنا أن تنظيم واي بي جي هو نفسه تنظيم بي كي كي الإرهابي

كشف وزير الدفاع التركي أن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 3 آلاف و858 إرهابيًا داخل البلاد وخارجها لا سيما في شمال سوريا والعراق منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الوزير خلوصي أقار، الثلاثاء، في جلسة في البرلمان التركي لمناقشة موازنة وزارة الدفاع التركية لعام 2023.

وأوضح أقار أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 36 ألفا و854 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز عام 2015.

وأضاف أن القوات التركية تكافح ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ووحدة الأراضي التركية وسلامة حدودها.

وأشار إلى أن عملية "المخلب - السيف" التي بدأت فجر الأحد ضد مواقع إرهابيي "بي كي كي/ زاي بي جي" شمالي العراق وسوريا، هي الأوسع والأشمل في الآونة الأخيرة.

وأكد وزير الدفاع أن المقاتلات التركية المشاركة في العملية استهدفت فقط مواقع الإرهابيين في المناطق التي قصفتها.

وشدد على أن كافة العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا خارج حدودها متوافقة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح للدول حق الدفاع عن نفسها.

ولفت إلى أن تركيا تحترم وحدة أراضي وسيادة دول الجوار، ولا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وسلامتها.

وتطرق أقار إلى التطورات الحاصلة في بحري إيجة والمتوسط، قائلا: "تركيا تحترم حقوق دول الجوار وترغب في إحلال السلام عبر الحوار، بينما اليونان تواصل أنشطتها وتصريحاتها الاستفزازية".

وأوضح الوزير أن أنقرة مستعدة دائما لحل خلافاتها مع اليونان بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن إظهار اليونان نفس العزيمة والرغبة سيساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

وأكد أن تركيا في الوقت نفسه لن تستغن عن حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط.

وتوجه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بالحديث للحلفاء الغربيين بقوله: "نؤكد لجميع محاورينا، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، أن تنظيم واي بي جي هو تنظيم بي كي كي الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون إرهابيًا، ونطالبهم بقوة بأن يوقفوا كل دعم للإرهابيين".