أمينة أردوغان: تركيا لاعب عالمي في مكافحة تغير المناخ

قالت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، إن بلادها لاعب عالمي في مكافحة تغير المناخ، وتتحرك من منطلق العالم بيتنا المشترك في هذا الخصوص.

جاء ذلك في كلمة خلال البرنامج الختامي لمنتدى الطفل الدولي الـ 23، المنظم من قبل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

ولفتت أردوغان إلى انعقاد المنتدى هذا العام تحت شعار "تغير المناخ ومشاركة الأطفال".

وأشارت إلى أن "المجلس الاستشاري للأطفال" التابع لوزارة الأسرة هو الذي يحدد موضوع المنتدى، وأن اختيار موضوع هذا العام يظهر مدى وعي هؤلاء الأطفال.

وتابعت أن "الناس باتوا يسلكون طرق الهجرة ليس هربا من الحروب فحسب، بل للتخلص من التداعيات المدمرة لتغير المناخ أيضا".

وأكدت أن "أهم وظيفة ملقاة على عاتق الكبار هي إبداء الحزم في مكافحة تغير المناخ، وتطوير سياسات تراعي الأطفال".

وبينت عقيلة الرئيس التركي أن مناقشة تغير المناخ من ناحية الأطفال، "تعني النزول إلى جوهر الموضوع".

وأضافت: "حل المشاكل التي توثر على الأطفال وترك عالم عادل لهم مسؤوليتنا الأساسية".

ولفتت إلى أن تغير المناخ "هو أكبر مشكلة عالمية تواجهها البشرية في القرن الحالي، وهو أزمة مصيرية تؤثر على 8 مليارات إنسان وكافة المخلوقات الحية، وتؤثر بشكل غير متكافئ على الأطفال".

وأردفت أردوغان: "حق الحياة هو حق أساسي لكل طفل، والحفاظ على هذا الحق وظيفتنا جميعا".

وانطلق المنتدى الأحد بمشاركة أطفال من مختلف الولايات التركية، وآخرين قادمين من 11 دولة بينها أذربيجان وألبانيا وإيطاليا وأوكرانيا وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية وغيرها.

وشارك في البرنامج الختامي، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانق، وممثلة يونيسيف لدى تركيا ريجينا دومينيكيس.