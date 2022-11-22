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البيت الأبيض يؤكد حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 22.11.2022 20:09
مبنى البيت الأبيض الأناضول مبنى البيت الأبيض (الأناضول)

صرح البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواجه تهديداً إرهابياً على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن تركيا لا تزال تعاني تهديداً إرهابياً مشروعاً، خاصة في جنوبها، لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين.

وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

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