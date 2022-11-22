السفينة البرمائية المحلية "أناضولو" تستقبل أولى المروحيات على متنها

هبطت بنجاح مروحيتان تابعتان للقوات البحرية التركية على سفينة الهجوم البرمائية التركية "أناضولو" متعددة الأغراض للمرة الأولى، فيما تستعد السفينة التي ترفع العلم التركي للدخول في الخدمة الشهر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها يوم الجمعة إن طائرتي الهليكوبتر، وهما من طراز AH-1W سوبر كوبرا وSH-70 سيهاوك، أكملتا انتشارهما بالهبوط على سفينة "أناضولو" التركية المعدة للمروحيات (طراز LHD) المشابه تماماً لسفينة الهبوط الإسبانية من الطراز نفسه "خوان كارلوس".

وتتضمن القوة الجوية للسفينة "أناضولو" حالياً مروحيات AH-1W التي سيتم استبدالها لاحقاً بطائرات هليكوبتر Atak-2 التركية من إنتاج مؤسسة الصناعات الفضائية، والمصممة خصيصاً للمنصات البحرية.

وُجهّزت "أناضولو" بأنظمة محلية مختلفة وشهد إنتاجها مشاركة عدد كبير من الشركات المحلية، بمعدل وطني بلغ حوالي 70% من نسبة تصنيعها.

أما أهم المنتجات المحلية البرمائية التي ظهرت في المقدمة فهي مركبة "زاها" الهجومية البرمائية التي طورتها مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وصممت المركبة الهجومية البحرية بسعة 21 فرداً لتسهيل الحركة السريعة للقوات البحرية إلى المواقع الهامة، والسماح لقوات المارينز بالوصول إلى الشواطئ في أقصر وقت ممكن لمواجهة تهديدات العدو. والمركبة تجتاز حالياً عمليات الاختبار.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم تزويد "أناضولو" بمركبات جوية قتالية بدون طيار، هي الأولى من نوعها من طراز بيرقدار TB3 UCAV المختلفة عن بيرقدار TB2 وهي مخصصة للسفينة الرئيسية.

كما تقرر مستقبلا، نشر أنواع جديدة من الطائرات المحلية مثل Kızılelma (التفاح الأحمر) وهي نوع من المركبات الجوية القتالية غير المأهولة وHürjet وهي طائرة تدريب نفاثة متطورة وطائرة هجومية خفيفة، وغيرها من الطائرات على "أناضولو".

وتسمح منصة الإطلاق على سطح "أناضولو" بالهبوط العامودي والإقلاع القصير الذي تتميز به مقاتلات إف-35. وبعد إزالة تركيا من برنامج المقاتلات الأمريكية المشتركة، راحت أنقرة تبحث عن بدائل حتى بدأ الاهتمام بنشر الطائرات بدون طيار في المقدمة.

كذلك تم تجهيز "أناضولو" وهي أكبر مشروع للصناعات الدفاعية أنتجته تركيا على الإطلاق كمنتج واحد، بقدرات بالغة الأهمية. ما يجعل السفينة في وضع يمكنها من الخدمة ليس فقط في البحار المحيطة بتركيا أو "الوطن الأزرق"، ولكن في المحيطين الهندي والأطلسي عند الضرورة أيضاً.

يذكر أن طول "أناضولو" يبلغ 231 متراً وارتفاعها 58 متراً، بوزن 27.4 طناً. وتصل سرعتها القصوى إلى 21 عقدة مع حمولة كاملة، وهي قادرة على التجهز بالعناصر البرية والجوية والبحرية.

وقد صممت "أناضولو" لتكون قادرة على حمل ما مجموعه 94 مركبة، بما في ذلك 13 دبابة و27 مركبة هجومية برمائية مصفحة و6 ناقلات جند مدرعة و33 مركبة متنوعة و15 مقطورة.

ويمكن نشر ما مجموعه 10 طائرات هليكوبتر أو 50 طائرة بدون طيار على سطح السفينة، ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 100 اعتماداً على شكل الطائرات ونوعها.

وتستطيع السفينة استيعاب 1.223 فرداً وهي مزودة بمستشفى كامل وغرفتي عمليات على متنها.