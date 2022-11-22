القصف العقابي.. القوات البرية التركية تستهدف مواقع بي كي كي الإرهابي شمالي سوريا

تتواصل عمليات القوات المسلحة التركية ضد مواقع تنظيم "بي كي كي/ يي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا بعد اعتدائهم بالقصف على المدنيين في جنوب تركيا.

وأورد مراسل الأناضول أن الوحدات البرية للجيش التركي بدأت عملية "القصف العقابي" بقصف مواقع إرهابيي "واي بي جي/بي كي كي" بعد استهدافهم معبر أونجوبنار الحدودي بولاية كيليس الأحد، وقضاء قارقاميش بولاية غازي عنتاب الإثنين.

وفي إطار حق الدفاع عن النفس قصف الجيش التركي مواقع الإرهابيين بمدافع ذاتية الحركة وسمعت أصوات القصف من ولايتي كيليس وغازي عنتاب التركيتين.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" الإرهابي من الشمال السوري على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب التركية.

والأحد أصيب جندي و7 من رجال الشرطة التركية بجروح نتيجة إطلاق صواريخ على بوابة أونجوبينار الحدودية في كليس من قبل عناصر "واي بي جي" الإرهابي.

وفجر الأحد أعلنت وزارة الدفاع التركية شن عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.