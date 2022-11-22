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واشنطن تتنصل من إدانة تنظيم "واي بي جي" واعتداءاته ضد تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.11.2022 10:48
إرهاب بي كي كي يطال المدارس في تركيا الأناضول إرهاب بي كي كي يطال المدارس في تركيا (الأناضول)

امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانة اعتداءات تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي وتطاوله على الأراضي التركية من شمال سوريا حيث يتمركز بدعم منها.

ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مساء الإثنين، حول عملية "المخلب - السيف" التي تنفذها القوات التركية ضد العناصر الإرهابية شمالي العراق وسوريا، اكتفت الخارجية الأمريكية بالقول: "نعرب عن خالص تعازينا للمدنيين الذين فقدوا أرواحهم في تركيا وسوريا".

وأضافت في بيانها: "ندعو إلى وقف التصعيد في سوريا لحماية المدنيين ودعم الهدف المشترك المتمثل في هزيمة داعش. ونواصل معارضة العمل العسكري غير المنسق في العراق الذي ينتهك السيادة العراقية".

وقُتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون، في قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" الإرهابي من الشمال السوري، الاثنين، على قضاء قارقامش بولاية غازي عنتاب، بحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو .

كما أصيب جندي و7 من رجال الشرطة بجروح، الأحد، نتيجة إطلاق صواريخ على بوابة أونجوبينار الحدودية في كليس من قبل عناصر "واي بي جي" الإرهابي.

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