أردوغان: في عالم السياسة ليس هناك خصومة دائمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في عالم السياسة ليس هناك خصومة دائمة.

جاء ذلك ردًا على سؤال صحفية الأربعاء، في البرلمان التركي حول إعلان زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، تأييده للقاء أردوغان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قطر، واقتراحه إجراء لقاء مع رئيس النظام بشار الأسد.

وقال أردوغان: "هذا ممكن، فليس هناك زعل أو خصومة دائمين في السياسة، نتخذ الخطوات في هذا الصدد عاجلا أم آجلا في الظرف الأنسب".

ولدى سؤاله حول ما إذا كان هناك لقاء ثان سيعقد مع السيسي في الفترة القادمة، أوضح أردوغان أنه لا يمكن إعطاء موعد لذلك.

و"الحركة القومية" هو حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان في "تحالف الشعب".

والإثنين، وصف أردوغان لقاءه بنظيره المصري على هامش افتتاح مونديال قطر، بأنه خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.

والأسبوع الماضي، قال أردوغان إنهم قد يعيدون النظر في علاقات تركيا مع كلّ من مصر وسوريا، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023.