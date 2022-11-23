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أقار: سنواصل مكافحة الإرهابيين بلا توقف

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.11.2022 21:59
وزير الدفاع التركي مع نظيره الأوزبكي الأناضول وزير الدفاع التركي مع نظيره الأوزبكي (الأناضول)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده ستواصل مكافحة الإرهابيين دون توقف وإنه يتعين على الدول الصديقة والحليفة والمتحاورة معنا أن تدرك جيداً موقفها في هذه القضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوزبكي بهادر قربانوف في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار أقار إلى أن إرهابيي تنظيم "بي كي كي" استهدفوا المدنيين بعد أن عجزوا عن مواجهة الجيش التركي.

وأضاف: "المدنيون الأبرياء بمن فيهم الأطفال قتلوا في الهجمات الدنيئة للإرهابيين، لقد استهدفوا المدارس والتلاميذ بكل دناءة".

وأردف: "لم ندع دماء شهدائنا تذهب سدى أبداً، هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، سنواصل مكفاحتنا لهم دون توقف حتى يتم تحييد آخر إرهابي، ويتعين على الدول الصديقة والحليفة والمتحاورة معنا أن تدرك جيداً موقفها في هذه القضية".

يتبع//

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