ارتفاع حصيلة مصابي زلزال دوزجة التركية إلى 93

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن أعداد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية دوزجة الواقعة شمال غربي البلاد، فجر الأربعاء، بلغ 93 شخصا.

وأفاد قوجة في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن أحدث التقديرات تشير إلى إصابة 93 شخصا، واحدة منها بليغة.

ولفت أن 37 من الإصابات وقعت في ولاية دوزجة و2 في إسطنبول و14 في بولو و10 في زونغولداق و26 في صقاريا و4 في بورصة.

وأشار أن 17 شخصا من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات ولاية دوزجة، فجر الأربعاء، شعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وقع الزلزال في الساعة 04.08 (01:08 ت.غ) بقضاء غول ياقا في دوزجة على عمق 6.81 كيلومترات تحت سطح الأرض.