الرئيس التركي: عازمون على رفع حجم التبادل التجاري مع كوبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده عازمة على رفع حجم التبادل التجاري مع كوبا إلى 200 مليون دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع نظيره الكوبي ميغيل ماريو دياز كانيل بيرموديز، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان أن زيارة الرئيس الكوبي تكتسي بأهمية خاصة حيث تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأضاف: "أعتقد أن هذه الزيارة التاريخية ستشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات بين تركيا وكوبا، وأود أن أرحب مرة أخرى بحضور الرئيس والوفد المرافق له، وأغتنم هذه الفرصة لأعبر مجددا عن تعازيّ لمن فقدوا حياتهم في الانفجارات التي وقعت في مدينة ماتانزاس أغسطس/آب وفي كارثة الإعصار سبتمبر/أيلول".

وأفاد أن علاقات تركيا مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشكل إحدى الركائز الأساسية لسياسة بلاده الخارجية.

وأوضح أن بلاده تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع كوبا التي تعد الشريك الرئيسي لتركيا في تلك المنطقة، معربا عن سعادته بزيادة الزيارات رفيعة المستوى من كوبا خلال الآونة الأخيرة.

وبيّن أردوغان أنه تناول خلال لقائه مع بيرموديز كافة جوانب العلاقات التركية الكوبية.

وتابع: "يسعدني أيضا رؤية أن لدينا إرادة قوية ومتبادلة لتعزيز تعاوننا، ومن الواضح أن للعقوبات الأحادية المفروضة على كوبا على مدى سنوات تأثير على بقاء علاقاتنا دون إمكاناتها الحقيقية ".

ولفت أنه أكد مع نظيره الكوبي عزمهما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليون دولار، مضيفا بالقول: "قمنا أولا في هذا الصدد بتقييم فرص تطوير التعاون الراهن في مجالات مثل الطاقة والسياحة والبناء والزراعة والتنمية والصحة والبيئة".

ونوه أنه رغم التحديات الناجمة عن العقوبات، فإن اهتمام الشركات التركية بكوبا آخذ في الازدياد.

وأردف: "أعتقد أن لقاءات الرئيس (الكوبي) مع ممثلينا في عالم الأعمال باسطنبول في طريق عودته من زيارة الصين ستكون مثمرة للغاية".

justify;">يتبع//