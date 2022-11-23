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تركيا تعلن تحييد 254 إرهابيا منذ انطلاق عملية "المخلب - السيف"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.11.2022 11:23
آخر تحديث في 23.11.2022 11:29
أرشيفية الأناضول أرشيفية (الأناضول)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، في اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية.

وتلقى أقار برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات.

وقال الوزير إن عملية "المخلب - السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيرا في الفترة الماضية، وإنها متواصلة بنجاح.

وفجر الأحد، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزراة الدفاع إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وتهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها، بحسب أقار.

واستهدفت عملية "المخلب ـ السيف" مناطق في شمالي سوريا والعراق يستخدمها الإرهابيون قواعد لاستهداف تركيا.

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