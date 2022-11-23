تركيا تندد بالاعتداءات على المدنيين في مدينة القدس

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، التفجيرات التي استهدفت المدنيين في القدس الغربية.

وأضافت الخارجية، في بيان، أنها تلقت بالحزن نبأ مقتل شخص وإصابة آخرين في تفجيرات وقعت بالقدس الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها العميق من التوتر المتصاعد وخسائر الأرواح التي تشهدها القدس والضفة الغربية مؤخرا.

كما نددت الوزارة بـ "الاعتداءات الإرهابية التي تطول المدنيين"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ومقدمة تعازيها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، مقتل شخص وإصابة 18 آخرين على الأقل في انفجارين وقعا صباح اليوم الأربعاء، في موقعين مختلفين بالقدس الغربية.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى اشتباهها "بأن الهجومين وقعا على خلفية قومية"، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن التفجيرين.