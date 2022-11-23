القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا تندد بالاعتداءات على المدنيين في مدينة القدس

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.11.2022 15:36
آخر تحديث في 23.11.2022 15:48
تركيا تندد بالاعتداءات على المدنيين في القدس الغربية IHA تركيا تندد بالاعتداءات على المدنيين في القدس الغربية (IHA)

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، التفجيرات التي استهدفت المدنيين في القدس الغربية.

وأضافت الخارجية، في بيان، أنها تلقت بالحزن نبأ مقتل شخص وإصابة آخرين في تفجيرات وقعت بالقدس الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها العميق من التوتر المتصاعد وخسائر الأرواح التي تشهدها القدس والضفة الغربية مؤخرا.

كما نددت الوزارة بـ "الاعتداءات الإرهابية التي تطول المدنيين"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ومقدمة تعازيها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، مقتل شخص وإصابة 18 آخرين على الأقل في انفجارين وقعا صباح اليوم الأربعاء، في موقعين مختلفين بالقدس الغربية.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى اشتباهها "بأن الهجومين وقعا على خلفية قومية"، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن التفجيرين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 موقعا...
مختارات