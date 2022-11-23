واي بي جي الإرهابي يطلق قذائف من تل رفعت السورية على ولاية كليس التركية

أطلق تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي قذائف من الأراضي السورية على ولاية كليس التركية سقطت 3 منها على أرض زراعية دون وقوع خسائر مادية أو بشرية، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

وقد كثفت السلطات التركية من تدابيرها الأمنية في المنطقة بعد الاعتداء.

بدورها، قالت ولاية كليس في بيان، إن 3 قذائف سقطت في الولاية بحلول الساعة 21:25 (3+ت.غ) من مساء الثلاثاء.

وأكدت أن القذائف أطلقت من منطقة تل رفعت شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

والأحد، أصيب جندي و7 عناصر شرطة جراء إطلاق عناصر "واي بي جي" (ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا) صاروخًا على منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا بولاية كيليس.