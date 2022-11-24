أردوغان يهنئ المدرسين في "عيد المعلم"

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برسالة قصيرة جميع المدرسين بمناسبة يوم المعلم الذي يوافق 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكتب أردوغان في حسابه على تويتر، اليوم الخميس، "أهنئ بصدق جميع مدرسينا الذين يقومون بإعداد أطفالنا للمستقبل بمعرفتهم وخبرتهم وحكمتهم، وينورون عالمنا".
Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü'nü yürekten tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2022