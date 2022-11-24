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أردوغان يهنئ المدرسين في "عيد المعلم"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.11.2022 14:41
آخر تحديث في 24.11.2022 15:44
أرشيفية أرشيفية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برسالة قصيرة جميع المدرسين بمناسبة يوم المعلم الذي يوافق 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكتب أردوغان في حسابه على تويتر، اليوم الخميس، "أهنئ بصدق جميع مدرسينا الذين يقومون بإعداد أطفالنا للمستقبل بمعرفتهم وخبرتهم وحكمتهم، وينورون عالمنا".

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