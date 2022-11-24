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أقار لشويغو: تركيا ستواصل الرد على الاستفزازات والهجمات من شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.11.2022 17:39
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الأناضول وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو (الأناضول)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تركيا ستواصل الرد على الاستفزازات والهجمات ( من الإرهابيين في شمالي سوريا) التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، والأعمال التي تستهدف المناطق المدنية والمواطنين الأتراك.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولت عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية الثنائية والإقليمية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن أقار أكد مجدداً على أولوية تركيا في منع التهديد والممر الإرهابي وتحييد التنظيمات الإرهابية (شمالي سوريا) بشكل دائم، كما أكد على أهمية الامتثال للاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.

وفيما يتعلق بملف أوكرانيا، أعرب أقار عن ترحيبه بالمساهمة والتعاون بين البلدين في تمديد مبادرة الحبوب، التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية.

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