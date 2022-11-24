الرئيس الكوبي: نعمل لتحقيق مزيد من التقدم في العلاقات الاقتصادية مع تركيا

أكد الرئيس الكوبي ميغيل ماريو دياز- كانيل برموديز أن حكومته تعمل مع تركيا لإنشاء آلية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية أكثر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال برموديز: "رغم إحراز تقدم في العلاقات التجارية الثنائية في الأشهر الأخيرة، اتفقنا على تنويع علاقاتنا التجارية والمالية والتعاون بين البلدين".

وأضاف: "أكدت للرئيس أردوغان التزامنا بمواصلة العمل في مجالات التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وتربية الحيوانات والصحة والتعليم والثقافة بما يعود بالمنفعة المشتركة للجانبين".

وأضاف: "نعمل على آلية بين الحكومتين من أجل إحراز تقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وأعرب عن شكره للرئيس أردوغان للدعم الذي قدمته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" لبلاده والمشاريع المنفذة معًا.

وثمّن برموديز الدعم المقدم لبلاده ضد الحصار الاقتصادي والمالي من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التي أجراها أردوغان إلى هافانا عام 2015 والمباحثات التي أجراها هناك.

وشدد على رغبتهم في رؤية أردوغان مرة أخرى بكوبا، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة في مستقبل العلاقات بين تركيا وكوبا، ونعتقد أنها ستتعزز وتتوسع".