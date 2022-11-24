السفير الأمريكي الأسبق لدى أنقرة: تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها

قال السفير الأميركي السابق لدى أنقرة وبغداد، جيمس جيفري، إن تركيا "لها الحق في الدفاع عن النفس"، في تعليقه على العمليات العسكرية التركية في مواجهة هجمات منظمة بي كي كي الإرهابية.

وفي مقابلة خاصة مع ديلي صباح، صرح جيمس جيفري، إنه في مواجهة هجمات منظمة بي كي كي الإرهابية، فإن لتركيا "الحق في الدفاع عن النفس".

وتابع جيفري أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من العمليات العسكرية لقربها من مقر للجنود الأمريكان في المنطقة، ولكنها مع ذلك لا تزال "تقبل" "حق الدفاع عن النفس" لأنقرة.

وقالت مصادر أن لدى واشنطن قلق من تصاعد التوتر شمالي سوريا والعراق وفي تركيا، مبيناً أن التوتر المتصاعد يهدد التقدّم الذي يحرزه التحالف الدولي منذ سنوات لإضعاف وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي الوقت الذي تنفذ فيه تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب على حدودها، كانت الولايات المتحدة تقدم التدريبات العسكرية وشاحنات محملة بالدعم العسكري إلى بي كي كي بحجة القضاء على تنظيم داعش، بالرغم من المخاوف الأمنية لحليفتها في الناتو، وتأكيدها على أنه لا يمكن دعم تنظيم إرهابي للقضاء على تنظيم إرهابي آخر.

وفي السياق، قال المبعوث السابق جيفري إنه لا يعتقد أن الغارات البرية يمكن أن تحل مشكلة بي كي كي أو غيرها من المشاكل الأمنية في العراق أو سوريا التي تهدد تركيا والمنطقة والولايات المتحدة، بل "التعاون الأمني الوثيق بين الولايات المتحدة وتركيا والدول العربية"، مضيفًا أن واشنطن تعارض "أي تقدم بري للقوات التركية" لأن ذلك قد يعطل ما تبذله "الولايات المتحدة والقوات المحلية بما في ذلك عناصر من تنظيم بي كي كي في مكافحة داعش".

وأوضح جيفري أن الهجوم البري المتوقع من تركيا في شمال شرق السوري سيتسبب في انهيار العلاقات التركية الأمريكية الوثيقة، كما حذر من انهيار التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والدبلوماسية.

ويُصنف بي كي كي منظمة إرهابية في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، فيما يشكل دعم واشنطن للتنظيم في سوريا ضغطا كبيرا على العلاقات الثنائية مع أنقرة.

وفجر الأحد، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزراة الدفاع إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وتهدف العملية لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها.

واستهدفت عملية "المخلب- السيف" مناطق يستخدمها الإرهابيون قواعد لاستهداف تركيا.

وفي السياق ذاته، قُتل ثلاثة أشخاص في هجمات صاروخية متعددة شنتها المنظمة الإرهابية في غازي عنتاب يوم الاثنين السابق، ألحقت أضرار بمدرسة ثانوية ومنزلين بالإضافة إلى شاحنة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العمليات الجوية التي نفذتها القوات التركية بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة في شمالي سوريا والعراق ما هي إلا بداية.

وأكد الرئيس، الثلاثاء، أن القوات المسلحة التركية دمرت معاقل للإرهابيين شمالي سوريا والعراق، ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذوه في شارع الاستقلال بإسطنبول.

وتعهد أردوغان باجتثاث الإرهابيين من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب التي يسيطر عليها تنظيم واي بي جي/ بي كي كي شمالي سوريا مضيفا "سننقض على الإرهابيين برا أيضا في الوقت الذي نراه مناسبا".

ومنذ عام 2016، أطلقت تركيا ثلاث عمليات ناجحة لمكافحة الإرهاب عبر حدودها في الشمال السوري درع الفرات (2016) وغصن الزيتون (2018) ونبع السلام (2019).