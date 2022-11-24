الرئاسة التركية: التضليل الإعلامي بات بمثابة سلاح قاتل ومشكلة أمن قومي

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الصحافة ضمانة للديمقراطية والحرية، ولكن لا حرية للأكاذيب والدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الخميس، في ندوة حول وسائل الإعلام الرقمية نُظّمت بالعاصمة أنقرة بالتعاون بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية والرابطة الدولية لمعلومات وسائل الإعلام.

وأوضح ألطون أنه من غير الممكن أن يوجد حرية للأكاذيب والدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة المنهجية.

وأشار أن الجميع يشعرون بآثار التغيير والتحول الهائل الذي أحدثته التطورات التكنولوجية في جميع المجالات من الاقتصاد إلى الإعلام، ومن العلاقات الدولية إلى التفاعلات الاجتماعية.

ونوه ألطون أن أهم المشاكل التي تشوب أخلاقيات الإعلام هي تشويه الهوية وحتى الافتقار إلى الهوية في وسائل الإعلام الرقمية ووسائل الإعلام الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أن نشر الأخبار أو المنشورات التي تضخ الفوضى والخوف والقلق من أجل التفاعل، يخدع القارئ والمشاهد والمتابع ويكاد يغريهم لإيقاعهم في الفخ.

وتابع أن وجود المؤسسات الإعلامية التي لا تحيد عن خط الحقيقة في كل من المجالين التقليدي والرقمي، يعتبر ضمانا للقيم الديمقراطية والمبادئ المهنية.

وأوضح أن وسائل الإعلام الرقمية توفر مكاسب مهمة من حيث الوصول إلى المعلومات والديمقراطية والمشاركة، لكنها في الوقت ذاته تحتوي على تحديات مختلفة ومشاكل جديدة وتهديدات ومخاطر ذات أبعاد متنوعة من الحقوق الشخصية إلى الأمن القومي، ومن تشويه الحقيقة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافات مثيرة للجدل.

وأضاف ألطون أن أنشطة التلاعب والتضليل التي نُفذت ضد تركيا عبر وسائل الإعلام في الماضي، أصبحت الآن أكثر تعقيدا بمشاركة وسائل الإعلام الرقمية في تلك الأنشطة.

ولفت أن جملة من القوانين والتعديلات دخلت حيز التنفيذ في تركيا الشهر الماضي لمكافحة التضليل الإعلامي.

وشدد ألطون على ضرورة مكافحة المعلومات الكاذبة، معتبرا أن التضليل الإعلامي سلاح قاتل ومشكلة أمن قومي.