الرئيس التركي: لن نسمح للإرهاب وداعميه بعرقلة مسيرتنا وحكومتنا ستكمل طريقها

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن للإرهاب والعصابات الامبريالية المتحكمة بالإرهابيين أن تحيد حكومته عن طريقها لبناء تركيا العظيمة والقوية.

جاء ذلك في رسالة مصورة إلى ملتقى رواد الأعمال في تركيا وحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال التاسع المنعقد في إسطنبول، الجمعة.

وقال أردوغان: " سنواصل بكل عزيمة ودون توقف نضالنا حتى نبني تركيا العظيمة والقوية".

وأضاف: " لن نسمح للإرهاب والعصابات الإمبريالية الممسكة بزمامها أن تحيدنا عن طريقنا".

وأردف: :"واثق من أعماق قلبي أننا سنجعل القرن الـ21 قرن تركيا بدعم واسهام منكم أيضا أنتم رواد الأعمال الشباب".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا جاءت في مقدمة الدول الأسرع نموا في مجموعة العشرين بينما عصفت جائحة كورونا باقتصادات العالم.

وأوضح أن تركيا سجلت نموا بلغ 11 بالمئة العام المنصرم، و7.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما لفت إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في الصادرات كل شهر والمضي بخطى واثقة نحو الأهداف المنشودة.

وأكد حرص حكومته على مواصلة حملات الاستثمارات دون انقطاع.

ولفت في هذا الإطار إلى افتتاح مصنع السيارة الكهربائية المحلية "توغ" في 29 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وافتتاح سد ومحطة "يوسف إيلي" لتوليد الكهرباء، الذي يعد أكبر سد في تركيا، الثلاثاء المنصرم.

وأكد أن حكومته تواصل طريقها عبر تنفيذ المشاريع الملموسة واحدة تلو الأخرى في إطار رؤية "قرن تركيا".