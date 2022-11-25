السلطات التركية توقف 18 مشتبهاً به من تنظيمي داعش والقاعدة

أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 18 مشتبهاً في عملية أمنية ضد تنظيمي "داعش"، و"القاعدة" الإرهابيين.

ووفق مصادر صحفية، أطلقت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية للقبض على أشخاص لهم صلات بمناطق الصراع.

وحددت السلطات في إطار تحرياتها 20 عنواناً في 12 منطقة بالولاية، ممن لهم اتصالات بأعضاء شاركوا في عمليات بمناطق الصراع أو أشخاص يحاولون العبور إلى مناطق الصراع أو يشكلون تهديدا على الأمن القومي.

وداهمت القوى الأمنية العناوين المحددة، أوقفت خلالها 18 مشتبها.

وتستمر الإجراءات القانونية بحق المشتبهين في مديرية الأمن.