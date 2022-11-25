فلسطين تحظى بدعم دولي في مونديال فيفا قطر 2022

تصدرت فلسطين المشهد داخل مونديال فيفا قطر 2022 ، وحظت باهتمام منقطع النظير ودعم دولي سيطر على المشهد.

ولا تكاد مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وتواجد فيها علم فلسطين رغم أن فريقها لا يشارك في البطولة، حيث رُصدت الأعلام الفلسطينية في مسيرة لدعم منتخب قطر في مباراته مع السنغال اليوم الجمعة.

وتوشح العديد من المشاركين في المسيرة بالكوفية والأعلام الفلسطينية.

وقدم العديد من أفراد الجالية الفلسطينية وأفراد الجاليات العربية الأعلام والكوفية الفلسطينية للجماهير القادمة من مختلف دول العالم.

وانتشرت بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رفض الكثير من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية متواجدة في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.

** حملة "حلم فلسطيني"

بالتزامن مع كأس العالم 2022 في قطر ، تستمر حملة إلكترونية تحت اسم "الحلم الفلسطيني" بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وناشدت الحملة المشجعين العرب الذين يحضرون المباريات والفعاليات المصاحبة برفع علم فلسطين والترويج لها في مدرجات الملاعب.

وحظيت الحملة بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية ، ودعا نشطاء للمشاركة في الحملة والتفاعل مع الهاشتاغ " الحلم الفلسطيني "و"ليش لا".

"الحلم الفلسطيني" هو حملة شعبية قطرية للتوعية بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال ، والاستفادة من الحدث العالمي الكبير "كأس العالم" وحضور ملايين الأشخاص من مختلف البلدان للقيام بسلسلة من الأنشطة الإعلامية والميدانية خلال فترة المونديال.

وتشمل الحملة الأنشطة الميدانية ""الخيام التعريفية ، وتوزيع الأعلام والمنشورات، والجولات التعريفية والأنشطة الإعلامية"، وحملة رفع علم فلسطين مع أعلام الدول الأُخرى، وأناشيد الدول العربية، والهتافات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة.

وقال منسق الحملة انس الحاج للأناضول: "أطلقنا حملة إلكترونية تحت اسم "حلم فلسطيني" بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022."

وأضاف "الجماهير من كل الدول العربية تفاعلوا مع الحملة في المباريات ومحطات المترو والميادين التي تأتي إليها جماهير كاس العالم".

وأردف الحاج: " أثبت هذا التفاعل أن قضية فلسطين ما زالت حية وهي قضية الشعوب العبرية والإسلامية جمعاء".