أردوغان: مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمناً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته عازمة على جعل كل شبر من تركيا آمناً عبر عملياتها في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية قونية وسط تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن محيط تركيا "مليء بالضباع التي تنتظر أن يضعف شعبنا ويتعثر بلدنا وتفقد دولتنا قوتها"، مشدداً على ضرورة التحلي بالوحدة والتكاتف لمواجهة "هذه الضباع"، وعدم تقديم أي تنازلات لها.

وترحم أردوغان على 3 عسكريين أتراك استشهدوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، شمالي العراق.

وأطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان.

وقال أردوغان: "مصممون على جعل كل شبر من بلدنا آمنا خطوة بخطوة عبر عمليات مكافحة الإرهاب بدءا من خارج الحدود".

من جهة أخرى، ذكر الرئيس التركي أن من بين المشاريع التي يفتتحها اليوم في قونية، مصنع شركة "أسيلسان" لأنظمة الأسلحة.

وأوضح أن تكاليف المصنع بلغت 470 مليون ليرة تركية، وسيقوم بإنتاج مختلف أنواع الأسلحة وتصديرها لجميع أنحاء العالم.