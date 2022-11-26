الرئيس التركي: نعمل على إيصال الدقيق للدول الفقيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعمل حالياً على إيصال الدقيق إلى الدول الفقيرة من الحبوب التي تحصل عليها عبر اتفاقية الحبوب.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، السبت، بولاية قونية وسط تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ليس لديها أي قلق من تأمين الطاقة في فصل الشتاء كما هو الحال في أوروبا.

وفي شأن آخر، تطرق إلى خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة لخانة الآحاد، وأكد استمرار انخفاضه في المستقبل وانخفاض التضخم.

وبين أنّ الخطوات التي اتخذوها والتدابير التي قاموا بها ستنهي السلبيات المتعلقة بالاقتصاد حتى موعد الانتخابات المقررة في يونيو/ حزيران 2023.

وبخصوص قناة إسطنبول المائية، أكد الرئيس التركي أنهم عازمون على تنفيذه كما تم تنفيذ جسر 18 مارس في جناق قلعة.

كما أعلن الرئيس أردوغان أن تركيا ستبدأ الإنتاج التسلسلي لمسيرة "قزل ألما" نهاية عام 2023.

وفي وقت سابق السبت، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على جعل كل شبر من تركيا آمناً عبر عملياتها في مكافحة الإرهاب، وذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية قونية وسط تركيا.