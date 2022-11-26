تركيا: اتصالاتنا مع مصر مستمرة لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة والمصالح المشتركة

أعلن نائب الرئيس التركي أن تطبيع العلاقات مع مصر مستمرفي إطار الإرادة المشتركة والمصالح والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وقال فؤاد أوقطاي في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي الجمعة، إن التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا.

وأضاف أن الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وأردف: "تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

واستطرد نائب الرئيس التركي: "قمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا".

والاثنين، وصف الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح مونديال قطر، بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.

كما نشرت الرئاسة المصرية بيانا، أكدت فيه أن الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاؤهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.