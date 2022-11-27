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أردوغان يؤكد أن كفاح تركيا ضد الإرهاب سيعود بالخير عليها

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.11.2022 20:16
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن نتيجة الكفاح الذي تخوضه بلاده ضد الإرهاب سواء في شمالي العراق أو شمالي سوريا ستعود بالخير عليها.

جاء ذلك خلال اتصال مع وزير الدفاع خلوصي أقار، اليوم الأحد، خاطب فيه قادة القوات التركية المشاركة في عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وكان أقار يعقد أثناء الاتصال اجتماعاً مرئياً مع القادة من مركز للعمليات العسكرية رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وترحم أردوغان على العسكريين الأتراك الذي استشهدوا في عملية "المخلب-القفل" (ضد تنظيم "بي كي كي")، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الجيش التركي "يحاسب ويعاقب الإرهابيين على الدماء التي يريقونها".

وقال إن القوات التركية تخوض كفاحاً مهماً في ظل ظروف الشتاء القاسية سواء في شمالي العراق عبر "المخلب-القفل"، أو شمالي سوريا.

وأضاف الرئيس التركي: "أؤمن بأن نتيجة هذا الكفاح ستعود بالخير علينا".

ولفت إلى أن "النصر الذي سيتحقق نتيجة هذا الكفاح سيقود تركيا إلى السعادة في المستقبل".

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