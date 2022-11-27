أقار يعلن تحييد 13 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي" شمال العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تحييد 13 إرهابياً من تنظيم بي كي كي شمال العراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية للوحدات العسكرية العاملة على الحدود التركية العراقية.

ولفت أقار أن العملية العسكرية التي أسفرت عن تحييد الإرهابيين، جاءت رداً على هجوم نفذه تنظيم "بي كي كي" ضد القوات المسلحة التركية بمنطقة الزاب شمالي العراق.

وشدد الوزير التركي على أن دماء شهداء الجيش التركي لن تبقى دون انتقام، وأن قوات الجيش ستواصل مطاردة الإرهابيين أينما كانوا.

وشارك أقار في جولته التفقدية رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.