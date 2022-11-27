الرئيس التركي: لدينا حق التصرف خارج حدودنا لحماية أمننا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها، وأنه "لا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته الأحد، في ملتقى جماهيري نظمه حزب العدالة والتنمية في إسطنبول تحت شعار "وعد إسطنبول: وحدة، إرادة، نصر".

وصرح الرئيس التركي أن قوات بلاده المسلحة تمكنت من تحييد 480 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" عبر عملية "المخلب - القفل" الجارية شمالي العراق.

من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن ثقته بأن إسطنبول ستجدد الوقوف إلى جانب الاستقرار والتقدم، وستصوت لصالح تحالف الشعب (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) في انتخابات عام 2023.

ودعا أردوغان جميع التشكيلات الحزبية للعدالة والتنمية إلى الاستنفار ليل نهار إلى حين موعد الانتخابات، وطرق أبواب سكان المدينة ودعوتهم للانضمام إلى حزب العدالة والتنمية.

كما شدد أردوغان على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على صناديق الاقتراع يوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أن الغاية الأساسية من هذا الملتقى، هي إعلان التعبئة للبدء بمسيرة إنشاء عصر تركيا.

وتابع قائلا: "نحن الطرف الوحيد الذي لديه الرؤية والبرنامج والمشروع والعزم على حل المشاكل التي يمر بها بلدنا اليوم والتي ينبع معظمها من الأزمات العالمية".

وأكد أن حكومات حزب العدالة والتنمية استطاعت على مدى السنوات الـ20 الماضية إفشال كافة المؤامرات التي حيكت ضد تركيا سواء عبر التنظيمات الإرهابية أو الاقتصاد أو محاولة الانقلاب الفاشلة.

وحضر الملتقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزراء المالية نور الدين نباتي والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك ووكيل رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش ونواب برلمانيون من الحزب وعدد من رؤساء البلديات.

وفي نهاية الفعالية، قدم رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان نوري قبق تبه هدية تذكارية للرئيس أردوغان.