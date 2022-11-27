تركيا تطلب توضيحاً من الصين بشأن حريق مبنى سكني في "تركستان الشرقية"

طلبت وزارة الخارجية التركية من السلطات الصينية تقديم توضيحات بشأن ملابسات وقوع وفيات في حريق بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).

وقالت الوزارة في بيان، أمس السبت، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا ومصابين في الحريق الذي اندلع بمدينة "أورومتشي"، عاصمة إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتي الحكم شمال غربي الصين.

وأعربت عن تعازيها في ضحايا الحادث الأليم وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.

وقالت إنها تنتظر من الصين "اطلاع الرأي العام على سبب الحريق".

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن أنقرة طلبت من السلطات الصينية تقديم توضيحات حول ملابسات الحريق.

وترددت ادعاءات بأن سكان العمارة السكنية لم يستطيعوا مغادرة منازلهم بسبب الحجر الصحي المفروض عليهم، وأن فرق الإطفاء لم تتدخل في الوقت المناسب لعدم تمكنها من دخول المجمع المحاط بحواجز معدنية، الأمر الذي تسبب باحتجاجات في المنطقة.

وأعلنت وسائل إعلام حكومية صينية، الجمعة، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 9 آخرون بعد اندلاع حريق بمبنى سكني في "أورومتشي".