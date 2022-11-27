ماكرون يشيد بجهود تركيا في اتفاقية الحبوب

أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دور تركيا والأمم المتحدة في تحقيق اتفاقية الحبوب، وشدد على أهميتها.

وأشار ماكرون، في تغريدة على تويتر، إلى أنّ الدول الفقيرة ينبغي ألا تدفع ضريبة الحرب.

ولفت إلى مساهمة فرنسا بـ 14 مليون دولار من أجل إيصال الحبوب إلى الصومال بعد أنّ أهدت أوكرانيا 25 ألف طن من الحبوب إلى منظمة الغذاء العالمية.

وأشاد الرئيس الفرنسي بتمديد اتفاقية الحبوب لمدة 120 يوما، وشدد على أهمية مواصلتها في المستقبل.

وأمس السبت أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تصدير بلاده 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوما اعتبارا من 19 من الشهر ذاته.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، والتي توقفت في فبراير/ شباط الفائت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.