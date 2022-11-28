أردوغان يطالب الدول الإسلامية ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الصراع في سوريا

طالب الرئيس رجب طيب أردوغان الدول الإسلامية ببذل المزيد من الجهد لإخراج سوريا من دوامة الصراع التي تعيش فيه.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع 38 اللجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول.

وقال: "يجب على الدول الإسلامية أن تبدي إرادة أقوى وأن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا لتخليصها من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب".

وشدد على ضرورة إنهاء لعبة دعم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته التي تتخفى تحت ستار مكافحة تنظيم داعش.

وأردف: "أينما وجد ظلم أو نزاع أو بريء يموت جوعا وعطشا، فجميعنا يتحّمل وزر ذلك".

ولفت إلى أن الأمة الإسلامية تتحلى بروابط الأخوة وبوسائل القوة والمعرفة التي تمكنها من التغلب على كافة الخلافات والتباينات".

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة ألّا يظل العالم الإسلامي متفرجا على محنة المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد في اليونان.

وحول القضية الفلسطينية، قال: "نبذل قصارى جهدنا وسنواصل ذلك لضمان حصول الشعب الفلسطيني على دولته وحقوقه المشروعة والحفاظ على الوضع الراهن في القدس والمسجد الأقصى".

في سياق متصل أكد أردوغان أن تركيا تبذل جهوداً مضاعفة وصادقة لإرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

وتحدث الرئيس التركي عن اتفاق تصدير الحبوب قائلاً: "نبذل جهوداً لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وقد جمعنا بين المسؤولين الروس والأوكرانيين عدة مرات في بلادنا، كما أثبتنا أن الحلول الدبلوماسية ما زالت ممكنة من خلال اتفاقي شحن الحبوب وتبادل الأسرى".

وأضاف: "في الوقت الذي أثرت فيه أزمة الطاقة والغذاء على العالم كله، خاصة الدول الفقيرة، قمنا بشحن أكثر من 11 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود، نؤمن أن تمديد فترة اتفاقية شحن الحبوب لمدة 120 يوماً سيساهم في تخفيف معاناة الأشقاء في القارة الإفريقية".

وأكد أن الأولية في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستكون لدول القارة الإفريقية.