الأمن التركي يلقي القبض على إرهابية في تنظيم "د ه ك ب- ج" بإسطنبول

ألقت قوات الأمن التركية القبض على قيادية في تنظيم "د ه ك ب- ج" (DHKP/C) (جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري) الإرهابي في إسطنبول.

وأفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات تمكنت من الوصول إلى معلومات حول عزم الإرهابية غولتن ماتور الخروج من البلاد.

وأكد المصادر إلقاء القبض على ماتور الصادر بحقها قرار توقيف بتهمة "الانتساب لتنظيم إرهابي مسلح" نتيجة لعملية مشتركة بين الاستخبارات والمديرية العامة للأمن.

وتنظيم جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري تنظيم متطرف مصنف إرهابيا في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.