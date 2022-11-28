تركيا تسعى لرفع مبادلاتها التجارية مع تركمانستان إلى 5 مليارات دولار

صرح وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، بأن تركيا وتركمانستان تعملان لرفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب.

جاء تصريحه في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين مع نظيره التركمانستاني راشد مرادوف في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح تشاوش أوغلو أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام المنصرم، زاد بنسبة 45 بالمئة مقارنة بعام 2020، وبلغ نحو 2 مليار دولار.

كما أشار أن استثمارات الشركات التركية في تركمانستان اقتربت من 500 مليون دولار، مبينا أن الشركات التركية تتولى مشاريع مهمة في مجال المقاولات.

وأضاف أن تركيا وتركمانستان تسعيان أيضا لتكثيف التعاون في مجال الثقافة والتعليم.

وأعرب تشاوش أوغلو عن امتنانه لنيل تركمانستان صفة الدولة المراقبة في منظمة الدول التركية، مؤكدا رغبة بلاده في رؤية تركمانستان واحدة من الأعضاء الأساسيين في المنظمة.

ووجه تشاوش أوغلو دعوة لنظيره لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي سيعقد في أبريل/ نيسان المقبل.