وزير المالية التركي يستقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية في إسطنبول

استقبل وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في إسطنبول اليوم.

وجرى اللقاء على هامش الاجتماع 38 اللجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال نباتي في تغريدة على تويتر: "التقيت رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر على هامش اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول".

وأضاف أن اللقاء كان مثمرا للغاية، وأنه تم خلاله الإعراب عن الامتنان حول التعاون الوثيق بين تركيا والبنك الإسلامي للتنمية.

وأكد نباتي مواصلة تركيا تقديم الدعم للبنك الإسلامي للتنمية، وصرح بأنه تناول مع الجاسر "الفرص الاستثمارية التي يوفرها اقتصاد تركيا القوي".