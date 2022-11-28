وزير خارجية تركمانستان: سنواصل الدعم المتبادل مع تركيا في المحافل الدولية

قال رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، الاثنين، إن بلاده وتركيا ستواصلان دعم بعضهما البعض في المحافل الدولية.

وأعرب ميريدوف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عقب لقائهما في أنقرة، عن شكره لتركيا على دعمها لمبادرات ومقترحات تركمانستان على الصعيد الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تتبعها عشق آباد.

وأضاف: "اتفقنا على مواصلة سياسة الدعم المتبادلة في المنظمات الدولية".

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني إلى حصول بلاده على صفة مراقب في منظمة الدول التركية خلال قمة المنظمة في إسطنبول عام 2021.

وتطرق ميريدوف إلى القمة الثلاثية لزعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان المزمع عقدها في بلاده خلال الفترة القادمة، معرباً عن ثقته بأن التعاون الثلاثي بين هذه البلدان سيعود بالنفع عليها.

وقال: "التركمان والأذربيجانيون والأتراك، معاً يمكننا أن نقوم بأعمال كبيرة".

وأشار ميريدوف إلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا وتركمانستان وضرورة تفعيل الآليات المعنية للارتقاء بالتعاون في هذا الخصوص.

وذكر أنه بحث مع تشاووش أوغلو أيضاً التعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتعليم والصحة والرياضة والسياحة.

كما لفت وزير خارجية تركمانستان إلى أنه بحث موضوع الأمن مع نظيره التركي وتناولا التطورات الأخيرة في الشأن الأفغاني على وجه الخصوص.