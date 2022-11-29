أردوغان: القيم الأخلاقية هي التي ستخرج الإنسانية من العتمة

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان برسالة إلى ورشة "تعزيز القيم الإنسانية ومخاطر الغيرية" التي ينظمها وقف إسطنبول للعلم والثقافة بالتعاون مع اتحاد جامعات إفريقيا وآسيا، الثلاثاء.

وقال أردوغان في الرسالة "إن الأيديولوجيات المادية التي قُدمت وصفةً للإنسانية لم تكن حلاً لمشاكلها، بل حدث العكس غذ ساقت البشرية إلى الهاوية اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا، وسيفهم هذا الأمر مع مرور الوقت".

وأكد الرئيس أردوغان أنّ وباء فيروس كورونا على مدى نحو 3 سنوات ذكر العالم بأسره بأهمية القيم الإنسانية.

وأشار إلى أنّ القيم التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات أصيبت بجرح غائر كظاهرة الإسلاموفوبيا والتوترات السياسية والاقتصادية والهجمات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء.

وشدد على أن الوصفة الوحيدة التي ستخرج الإنسانية من العتمة التي سقطت بها هي التشبث بالقيم الإنسانية القديمة.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تفتح الورشة في نهايتها آفاقا جديدة في التفكير.