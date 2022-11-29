الرئاسة التركية تفند التضليل الإعلامي حول عملية "المخلب- السيف" العسكرية

أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس، نشرة حول الأنباء المضللة التي تتناول عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم واي بي جي YPG الإرهابي في شمال العراق وسوريا.

واحتوت النشرة قائمة بالأنباء المضللة التي نُشرت بين 21 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاء فيها أن أدوات دعاية تابعة لتنظيم "واي بي جي" (ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا) تداولت مقاطع مصورة زعمت فيها أن "تركيا تقصف المناطق السكنية للمدنيين في عين العرب".

وأشارت النشرة أن المقاطع المصورة هي لقصف جوي على عين العرب قام به التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عام 2014 في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

كما نفت ادعاءات نشرتها صحيفة "اندبندنت" زعمت فيه أن "تركيا تقصف أهدافا كردية في العراق وسوريا"، مؤكدة إنها عارية عن الصحة.

وحول خبر نشرته "واشنطن بوست" حول العملية الجوية التركية وأرفقته بصورة لمناطق سكنية مدنية في مدينة "اعزاز" شمالي سوريا يتم استهدافها بهجوم صاروخي، قالت النشرة إن الصحيفة أخفت معلومات تفيد بأن الهجوم المذكور نفذه تنظيم "واي بي جي" الثلاثاء 22 نوفمبر.

وأضافت: "أسفر الهجوم الذي استهدف فيه التنظيم الإرهابي مدنيين عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وثبت أن العملية تمت من جهة تل رفعت. وتقع تل رفعت في منطقة عملية 'المخلب-السيف' إنما لا توجد أي عمليات برية أو جوية ضد اعزاز".