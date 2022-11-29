السلطات التركية تأمر بحبس المشتبه به في قضية تفجير شارع الاستقلال

أمر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، بحبس أحمد الحاج نواس، شقيق المشتبه به في تفجير إسطنبول الإرهابي الفار بلال حسان (الحاج نواس).

وتتواصل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بخصوص الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بشارع الاستقلال.

وعقب الإجراءات القانونية بحقه في مديرية الأمن بإسطنبول، نُقل أحمد الحاج نواس إلى القصر العدلي في منطقة تشاغليان، بعد خضوعه لفحص طبي.

وأحالت النيابة المذكور إلى محكمة صلح جزاء مناوبة بطلب حبسه على ذمة التحقيق.

وأمرت المحكمة بحبسه بتهمتي "المس بوحدة الدولة وسلامة البلاد" و"القتل العمد".

ونشرت السلطات التركية، الاثنين، صورة للمشتبه به الفار بلال حسان المتورط بالتفجير الإرهابي في شارع الاستقلال بإسطنبول، أمام شعار تنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

وأظهرت الصورة المدعو حسان وهو يلبس زيا مموها يرتديه عناصر التنظيم الإرهابي.

والأحد، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، في غرفة دردشة بموقع تويتر، القبض على شقيق بلال حسان.

وتبين أن المشتبه به (شقيق بلال) يقيم في تركيا منذ عامين واسمه الكامل "أحمد الحاج نواس"، ويعمل في ورشة ملابس بمنطقة "بي أوغلو" بإسطنبول.

وعلمت مصادر صحفية أن صورة بلال حسان الملتقطة أمام شعار تنظيم "واي بي جي" تم الحصول عليها من هاتف شقيقه.

وارتفع إجمالي المحبوسين على ذمة التحقيق في قضية التفجير إلى 26 متهما، كما صدرت قرارات بترحيل 29 مشتبها بهم.

وسابقا، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن البشير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.