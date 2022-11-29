رئيس البرلمان التركي: ننتظر من النمسا حظر رموز وأعلام "بي كي كي" الإرهابي

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن بلاده تنتظر من النمسا حظر جميع رموز وأعلام تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وملصقات زعيمه (عبد الله أوجلان).

جاء ذلك خلال لقائه المستشار النمساوي كارل نيهامر في العاصمة فيينا، الثلاثاء، حيث أكد شنطوب أن تركيا تتطلع إلى دعم النمسا بخصوص مكافحة الإرهاب.

وأعرب شنطوب عن سروره بالتطور الإيجابي للعلاقات التركية ـ النمساوية بفضل الزيارات الرفيعة بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وشدد على الأهمية الكبيرة للتعاون الوثيق والتضامن بين البلدين من أجل الحفاظ على الاستقرار والرفاه في المنطقة.

وبيّن أن "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته يمكنها تنظيم فعاليات ضد تركيا في النمسا بكل أريحية على الرغم من تصنيف الاتحاد الأوروبي له بأنه تنظيم إرهابي، مؤكدا أن تلك الجماعات المناصرة للتطرف والعنف تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار ورفاه النمساويين.

وأضاف: "لذلك فإننا ننتظر من النمسا حظر جميع رموز وأعلام تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وملصقات زعيمه كما حدث في ألمانيا، كما نتوقع منكم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنشطة الدعاية والتجنيد والتمويل لهذا التنظيم الإرهابي ودعمكم في المنصات الدولية التي نحن أعضاء فيها ضد هذا التنظيم".

وبدأ شنطوب اليوم زيارة إلى النمسا تستغرق يومين، حيث من المنتظر أن يلتقي لاحقًا رئيس البرلمان فولفغانغ سوبوتكا.