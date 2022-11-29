واشنطن: لتركيا كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التنظيمات الإرهابية

أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على أن لتركيا كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي.

وقال كيربي في الموجز الصحفي اليومي الاثنين، معلقا على التفجير في شارع استقلال بإسطنبول: "لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد المسؤول بالضبط عن هذا الهجوم، قمنا بإدانة هذا العنف وقتها وندينه الآن".

وأشار أن تركيا باتت مؤخرا "ضحية للإرهاب" في مناطق مختلفة من البلاد وعلى الحدود السورية.

وتابع: "تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد الهجمات، وفي الوقت نفسه نريد خفض التوتر في المنطقة، ونريد بشكل خاص أن لا نرى أي عمل من شأنه التسبب في مقتل المزيد من المدنيين".

وأضاف: "نواصل العمل مع نظرائنا السوريين في مكافحة داعش، فالتنظيم ما زال يمثل تهديدا حقيقيا في العراق وسوريا".

وردا على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه التصريحات ضوءا أخضرا لتركيا من أجل عمليتها في سوريا، أفاد كيربي أن "تركيا تعرضت لهجمات إرهابية، ولدينا جنود يكافحون داعش في سوريا، لا نريد أن نرى أي عمل يهدد حياة الأمريكيين في سوريا سواء من تركيا أو أي دولة أخرى. الجنود الأمريكيون هنا على الأرض ويدعمون قوات قسد".

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني صرح كيربي بأن تركيا تواجه "تهديدا إرهابيا" على حدودها الجنوبية، وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها.